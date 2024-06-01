Приглашаем вас на праздник истории и культуры — на фестиваль советской классики на Рязанской ВДНХ!

Программа фестиваля обещает быть насыщенной и интересной:

Выставка ретроавтомобилей: окунитесь в атмосферу прошлого с эксклюзивной коллекцией автомобилей эпохи СССР.

Работа тематической выставки «Музея СССР»: исследуйте быт и культуру советского времени.

Анимационная программа для детей: ваши малыши будут в восторге от увлекательных игр и встречи с любимыми героями.

Маркет локальных брендов: откройте для себя уникальные товары ручной работы.

Тематические мастер-классы: раскройте свой творческий потенциал под руководством опытных мастеров.

Концертная программа: насладитесь выступлением талантливой группы FEELIN’S и зажигательными каверами от YurBand.

Ждем вас в гости 6 июля в 15:00