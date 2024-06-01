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Фестиваль советской классики
6 июля в 15:00
Праздники

Фестиваль советской классики

Рязанская ВДНХ

Приглашаем вас на праздник истории и культуры — на фестиваль советской классики на Рязанской ВДНХ!

Программа фестиваля обещает быть насыщенной и интересной:

  • Выставка ретроавтомобилей: окунитесь в атмосферу прошлого с эксклюзивной коллекцией автомобилей эпохи СССР.
  • Работа тематической выставки «Музея СССР»: исследуйте быт и культуру советского времени.
  • Анимационная программа для детей: ваши малыши будут в восторге от увлекательных игр и встречи с любимыми героями.
  • Маркет локальных брендов: откройте для себя уникальные товары ручной работы.
  • Тематические мастер-классы: раскройте свой творческий потенциал под руководством опытных мастеров.
  • Концертная программа: насладитесь выступлением талантливой группы FEELIN’S и зажигательными каверами от YurBand.

Ждем вас в гости 6 июля в 15:00

Возраст
0+