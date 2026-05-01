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Фестиваль музыкального искусства «Ритмы»
20 июня в 15:00
Праздники

Фестиваль музыкального искусства «Ритмы»

Рязанская ВДНХ

В эту субботу на Рязанской ВДНХ будет много песен, ведь на площадке пройдет фестиваль музыкального искусства «Ритмы». Начнем мы, уже традиционно, с мастер-классов от Александра Пересыпкина и столярной мастерской «Туки-туки. А вот затем пространство захватит музыка.

Сначала посетители попадут на рок-концерт от Детского музыкального театра «Созвездие добра» и группы «Панацея», затем окажутся на диджей-сете от «Комьюнити мьюзик». После диджеев на сцене окажется Рязанский музыкальный театр со опереттами и советскими песнями. Сразу после них группа «Трансформер» даст джазу на площадке. А завершат вечер выступления ансамбля солистов «Доминанта» и группы «Икс лофт». Программа:

Мастер‑классы и интерактивы

  • 15:00-17:00 — Мастер‑класс по лозоплетению (Александр Пересыпкин, по записи)
  • 15:00-17:00 — Мастер‑класс по созданию деревянной трещотки (столярная мастерская «Туки‑туки», по записи)
  • 15:30-17:30 — Детская анимация (студия праздника «МультиШоу»)

Концертная программа

  • 16:00-17:00 — Рок‑концерт «Не бойся желаний» от Детского музыкального театра «Созвездие добра» при участии группы «Панацея»
  • 17:00-18:00 — Диджей‑сет от «Комьюнити мьюзик» — диджей Бафус
  • 18:00-18:30 — Рязанский музыкальный театр с опереттами и советскими хитами
  • 18:30-19:30 — Джазовое выступление группы «Трансформер»
  • 19:30-20:30 — Выступление ансамбля солистов «Доминанта»
  • 20:30-21:30 — Выступление группы «Икс лофт»

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