В эту субботу на Рязанской ВДНХ будет много песен, ведь на площадке пройдет фестиваль музыкального искусства «Ритмы». Начнем мы, уже традиционно, с мастер-классов от Александра Пересыпкина и столярной мастерской «Туки-туки. А вот затем пространство захватит музыка.

Сначала посетители попадут на рок-концерт от Детского музыкального театра «Созвездие добра» и группы «Панацея», затем окажутся на диджей-сете от «Комьюнити мьюзик». После диджеев на сцене окажется Рязанский музыкальный театр со опереттами и советскими песнями. Сразу после них группа «Трансформер» даст джазу на площадке. А завершат вечер выступления ансамбля солистов «Доминанта» и группы «Икс лофт». Программа:

Мастер‑классы и интерактивы

15:00-17:00 — Мастер‑класс по лозоплетению (Александр Пересыпкин, по записи)

15:00-17:00 — Мастер‑класс по созданию деревянной трещотки (столярная мастерская «Туки‑туки», по записи)

15:30-17:30 — Детская анимация (студия праздника «МультиШоу»)

Концертная программа