В эту субботу на Рязанской ВДНХ будет много песен, ведь на площадке пройдет фестиваль музыкального искусства «Ритмы». Начнем мы, уже традиционно, с мастер-классов от Александра Пересыпкина и столярной мастерской «Туки-туки. А вот затем пространство захватит музыка.
Сначала посетители попадут на рок-концерт от Детского музыкального театра «Созвездие добра» и группы «Панацея», затем окажутся на диджей-сете от «Комьюнити мьюзик». После диджеев на сцене окажется Рязанский музыкальный театр со опереттами и советскими песнями. Сразу после них группа «Трансформер» даст джазу на площадке. А завершат вечер выступления ансамбля солистов «Доминанта» и группы «Икс лофт». Программа:
Мастер‑классы и интерактивы
- 15:00-17:00 — Мастер‑класс по лозоплетению (Александр Пересыпкин, по записи)
- 15:00-17:00 — Мастер‑класс по созданию деревянной трещотки (столярная мастерская «Туки‑туки», по записи)
- 15:30-17:30 — Детская анимация (студия праздника «МультиШоу»)
Концертная программа
- 16:00-17:00 — Рок‑концерт «Не бойся желаний» от Детского музыкального театра «Созвездие добра» при участии группы «Панацея»
- 17:00-18:00 — Диджей‑сет от «Комьюнити мьюзик» — диджей Бафус
- 18:00-18:30 — Рязанский музыкальный театр с опереттами и советскими хитами
- 18:30-19:30 — Джазовое выступление группы «Трансформер»
- 19:30-20:30 — Выступление ансамбля солистов «Доминанта»
- 20:30-21:30 — Выступление группы «Икс лофт»
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