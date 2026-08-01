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Фестиваль «Кузница традиций»
5 сентября в 15:00
Праздники

Фестиваль «Кузница традиций»

Рязанская ВДНХ

5 сентября на Рязанской ВДНХ вновь пройдет фестиваль «Кузница традиций». Гостей ждут мастер-классы от Союза кузнецов, а также уроки по чеканке монет, резьбе по коже и дереву.

Ковать железо, не отходя от кассы будут и наши мастера на маркете «БАЗАР». Они, как всегда, представят тематическую продукцию, созданную вручную. Праздник украсит выступление группы «Вечёрка». Хедлайнер проекта — «Калевала». А ярким финалом «Кузницы» станет шоу огня от команды «Бест Шоу».

В программе — мастер‑классы и интерактивы:

  • 15:00-21:00 — маркет локальных брендов «Базар»;
  • 15:00-17:00 — мастер‑класс по созданию и росписи мечей и щитов (мастерская «Туки‑туки», по записи);
  • 15:00-17:00 — мастер‑класс по созданию браслета из кожи (Кирилл Пчелинцев, по записи);
  • 15:00-17:00 — мастер‑класс на гончарном круге («ОликаМайОлика», по записи);
  • 15:00-18:00 — мастер‑класс по ковке (Союз кузнецов, в порядке живой очереди);
  • 15:00-18:00 — мастер‑класс по чеканке монет (Аркадий Козлов, в порядке живой очереди);
  • 15:30-17:30 — детская анимация от студии праздника «МультиШоу».

Представлена концертная программа:

  • 18:30-19:30 — выступление группы «Вечёрка»;
  • 19:30-20:30 — выступление группы «Калевала»;
  • 20:30-21:30 — шоу огня.

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