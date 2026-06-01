В эту субботу на Рязанской ВДНХ пройдет фестиваль фотографии «Моменты лета». Посетителей ждет традиционная детская анимация, творческие мастер-классы, и концертная программа: для вас выступят Рената Довгалис под аккомпанемент композитора Андрея Синецкого и группа «Неон».

Встречаемся на вашей любимой городской площадке 11 июля.

Мастер‑классы и интерактивы

15:00-17:00 — мастер‑класс по декорированию фоторамки (студия творчества и арт‑терапии «Порисуй со мной», по записи).

15:00-17:00 — мастер‑класс по росписи деревянной игрушки (творческая студия «Лимонад», в порядке живой очереди).

17:00-19:30 — мастер‑класс «Основы съёмки с искусственным светом» (Евгения Жмурова, по записи).

15:30-17:30 — детская анимация (студия праздника «МультиШоу»).

Концертная программа