Фестиваль детского туризма «Мампус и его друзья»

В этот день Мампус — друг и помощник академика И.П. Павлова, главный герой детского путеводителя по Рязани — соберет вместе всех своих друзей на большом празднике!

В Нижнем городском саду вас ждут тематические площадки с активностями. В рамках фестиваля вы можете бесплатно посетить экскурсии в объектах, вошедших в путеводитель. Для четвероногих друзей Мампуса подготовили специальную фестивальную площадку: развлечения, бесплатные консультации и лекции от кинологов и грумеров, фотосессия на память. Приводите питомцев в нарядах и получайте призы от Мампуса!

На сцене фестиваля исполнит свои хиты Алиса Буслова — популярная певица, видеоблогер с аудиторией 1,1 млн подписчиков, телеведущая и актриса. Также на мероприятии выступит Макар Давыдов — популярный певец и блогер с более чем 10 млн подписчиков в соцсетях!