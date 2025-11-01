Фэкхем-Холл

Мелкий мошенник Эрик Нун удачно вписался в штат лакеев богатого английского дома Дэвенпорт, сразу положив глаз на хозяйскую дочку Роуз. Его беззаботная жизнь продолжается до тех пор, пока внезапное убийство не делает его главным подозреваемым. Отныне, чтобы выбраться сухим из воды, ему предстоит не только разоблачить настоящего преступника, но и перехитрить конкурента в борьбе за руку и сердце девушки.
- Режиссёр
- Джим О'Хэнлон
- Актёры
- Кэтрин Уотерстон, Томасин МакКензи, Эмма Лэрд, Дэмиан Льюис, Том Фелтон, Адам Вудворд, Ли Бордман, Бен Рэдклифф, Александер Батлер, Лиззи Хопли, Натан Холл, Лили Найт, Магдалена Сверландер, Лори Огден
- Продолж.
- 97 мин.
- Премьера
-
18 декабря 2025 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Комедия