Ежик в тумане / Сказка сказок

«Сказка сказок»: Фильм о памяти, постоянно возвращающей автора к теме войны. Использованы произведения Баха и Моцарта, а также популярные мелодии 30-х годов. «Ежик в тумане»: По вечерам Ежик ходил к Медвежонку в гости считать звезды. Они усаживались на бревнышке и, прихлебывая чай, смотрели на звездное небо. Оно висело над крышей, прямо за печной трубой. Справа от трубы были звезды Медвежонка, а слева — Ежика.
- Режиссёр
- Юрий Норштейн
- Актёры
- Вячеслав Невинный, Мария Виноградова, Алексей Баталов, Александр Калягин
- Продолж.
- 40 мин.
- Премьера
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2024-10-17 00:00:00 в России
- Возраст
- 0+
- Жанры
- Короткометражка, Мультфильм