Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 18
Сбт, 19
Вск, 20
ЦБ USD 97.15 -0.11 18/10
ЦБ EUR 105.76 -0.32 18/10
Нал. USD 95.50 / 97.01 17/10 18:40
Нал. EUR 104.40 / 105.25 17/10 18:40
Новости
Итоги года New
Публикации
Обставить дом с комфортом. В рязанском ТЦ «Клевер» начали продавать ме...
В рязанском ТЦ «Клевер» начали продавать мебель. Центр...
15 октября 14:33
3 379
«На качестве — не экономим». Где в Рязани найти хороший бензин?
В сентябре 2024 года «КП-Рязань» провела экспертизу бен...
7 октября 09:07
14 401
В Рязани начали активно застраивать заливные луга Оки. Там появится це...
В феврале 2024 года власти приняли изменения в генплан...
26 сентября 16:26
37 238
В Рязань поставили новый EXEED LX
Речь о новой комплектации Business, которая ориентирова...
18 сентября 15:36
25 412
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
Ежик в тумане / Сказка сказок
Кино

Ежик в тумане / Сказка сказок

«Сказка сказок»: Фильм о памяти, постоянно возвращающей автора к теме войны. Использованы произведения Баха и Моцарта, а также популярные мелодии 30-х годов. «Ежик в тумане»: По вечерам Ежик ходил к Медвежонку в гости считать звезды. Они усаживались на бревнышке и, прихлебывая чай, смотрели на звездное небо. Оно висело над крышей, прямо за печной трубой. Справа от трубы были звезды Медвежонка, а слева — Ежика.

Режиссёр
Юрий Норштейн
Актёры
Вячеслав Невинный, Мария Виноградова, Алексей Баталов, Александр Калягин
Продолж.
40 мин.
Премьера
2024-10-17 00:00:00 в России
Возраст
0+
Жанры
Короткометражка, Мультфильм

Еще в кино

Кино
Федя. Народный футболист
Кино
Анора
Кино
Мульт в кино. Выпуск № 174. Добрые дела!
Кино
Огниво
Кино
Встретимся вчера
Кино
Робин Гуд и хранители леса
Кино
Спи
Кино
Подземная бездна
Кино
Свидание с монстром
Кино
Лес чудес
Кино
Битва пап
Кино
Час тишины