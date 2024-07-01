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23 июля в 10:00
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Этюды

Фотодом

В четверг, 18 июля, в 17.30 ждем на открытии выставки пленочной фотографии Екатерины Серовской «Этюды». Фотограф определяет свое творчество как особый вид художественного искусства: рисование на пленку через объектив. В экспозиции представлены работы в жанрах портрета и пейзажа.

Слово автору: «Прошлое, настоящее и будущее в моих фотографиях позволяет увидеть мир моими глазами. Любовь, красота, божественное начало в природе, в человеке, в отношениях. Сложности этих тем помогает раскрыть съемка на черно-белую, иногда на цветную пленку, которая в моих руках становится „живым материалом“. Чувство бесконечной любви к родине излучает любая моя работа, будь то портрет, пейзаж, натюрморт».

Екатерина всегда мечтала стать художником, а мечты должны сбываться — и сбываются, уверены. Ведь, как утверждал Эрик Гилл, «художник — не особая разновидность человека, но каждый человек — особая разновидность художника».

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