В четверг, 18 июля, в 17.30 ждем на открытии выставки пленочной фотографии Екатерины Серовской «Этюды». Фотограф определяет свое творчество как особый вид художественного искусства: рисование на пленку через объектив. В экспозиции представлены работы в жанрах портрета и пейзажа.

Слово автору: «Прошлое, настоящее и будущее в моих фотографиях позволяет увидеть мир моими глазами. Любовь, красота, божественное начало в природе, в человеке, в отношениях. Сложности этих тем помогает раскрыть съемка на черно-белую, иногда на цветную пленку, которая в моих руках становится „живым материалом“. Чувство бесконечной любви к родине излучает любая моя работа, будь то портрет, пейзаж, натюрморт».

Екатерина всегда мечтала стать художником, а мечты должны сбываться — и сбываются, уверены. Ведь, как утверждал Эрик Гилл, «художник — не особая разновидность человека, но каждый человек — особая разновидность художника».