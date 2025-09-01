Есенинский пробег-2025

11 октября состоится всероссийский легкоатлетический пробег, посвященный 130-летию со дня рождения великого русского поэта Сергея Александровича Есенина.

Соревнование проводится с 1980 года и ежегодно собирает любителей и профессионалов из разных регионов России.

Обратите внимание, что в связи с проведением пробега автомобильная трасса г. Рыбное — с. Константиново будет перекрыта для транспорта 11 октября с 11:00 до 15:00.

Доехать до Государственного музея-заповедника С.А. Есенина вы сможете по автомобильной дороге М5 до с. Срезнево — поворот на с. Дивово — с. Константиново.