Итоги года
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
4 часа назад
468
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
3 403
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
2 054
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
1 985
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Есенинский пробег-2025
11 октября в 12:00
Спорт

Есенинский пробег-2025

Государственный музей-заповедник С. А. Есенина

11 октября состоится всероссийский легкоатлетический пробег, посвященный 130-летию со дня рождения великого русского поэта Сергея Александровича Есенина.

Соревнование проводится с 1980 года и ежегодно собирает любителей и профессионалов из разных регионов России.

Обратите внимание, что в связи с проведением пробега автомобильная трасса г. Рыбное — с. Константиново будет перекрыта для транспорта 11 октября с 11:00 до 15:00.

Доехать до Государственного музея-заповедника С.А. Есенина вы сможете по автомобильной дороге М5 до с. Срезнево — поворот на с. Дивово — с. Константиново.

Возраст
0+