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ЕСЕНИН В ГОРОДЕ
26 апреля в 16:00
Праздники

ЕСЕНИН В ГОРОДЕ

Дом молодежи

Новый проект «Есенин в городе» подготовлен Государственным музеем-заповедником С.А. Есенина при поддержке Минкультуры Рязанской области и партнеров.

С апреля по сентябрь на разных площадках города Рязани пройдут нескучные лекции о литературе и искусстве, громкие читки Есенин VS Маяковский, творческие состязания современных рязанских поэтов, открытый караоке-концерт, литературные квартирники, выступления легендарного ансамбля «Радуница» и молодого инструментального коллектива «Есенин-квартет».

Новый проект стартовал с «Есенинского квиза», который состоялся 17 апреля в Доме молодежи. Студенческие команды городских вузов состязались в знании биографии С.А. Есенина, его творческого пути, творчества поэтов серебряного века.

«Есенин в городе» — это возможность прикоснуться к творчеству великого поэта в разных форматах, не выезжая за пределы города.

Возраст
6+