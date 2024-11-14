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Еретик

Церковная миссия приводит двух девушек к дверям обманчиво безобидного мистера Рида. Не успев опомниться, они оказываются в его дьявольской ловушке, построенной с целью проверить их веру на прочность. Чтобы выжить, им придется пройти серию изощренных испытаний и столкнуться с тем, что не поддается рациональному объяснению. Теперь выбор, во что верить, для них означает выбор между жизнью и смертью.

Режиссёр
Скотт Бек, Брайан Вудс
Актёры
Хью Грант, Софи Тэтчер, Хлоя Ист, Стефани Лавин, Кэролин Адэр, Эль Янг, Эль МакКиннон, Ривер Кодак
Продолж.
110 мин.
Премьера
2024-11-14 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Триллер, Фильм ужасов

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