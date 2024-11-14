Церковная миссия приводит двух девушек к дверям обманчиво безобидного мистера Рида. Не успев опомниться, они оказываются в его дьявольской ловушке, построенной с целью проверить их веру на прочность. Чтобы выжить, им придется пройти серию изощренных испытаний и столкнуться с тем, что не поддается рациональному объяснению. Теперь выбор, во что верить, для них означает выбор между жизнью и смертью.
- Режиссёр
- Скотт Бек, Брайан Вудс
- Актёры
- Хью Грант, Софи Тэтчер, Хлоя Ист, Стефани Лавин, Кэролин Адэр, Эль Янг, Эль МакКиннон, Ривер Кодак
- Продолж.
- 110 мин.
- Премьера
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2024-11-14 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Триллер, Фильм ужасов