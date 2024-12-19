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Елки-11
Кино

Елки-11

Новая часть популярной новогодней франшизы. Дмитрий Нагиев вернулся к образу дяди Юры, работающего в элитном поселке охранника.

Режиссёр
Александр Карпиловский, Александр Котт, Сергей Трофимов, Егор Чичканов
Актёры
Дмитрий Нагиев, Рузиль Минекаев, Бурак Озчивит, Кристина Бабушкина, Мария Раскина, Алена Долголенко, Антон Васильев, Ирина Пегова, Павел Ворожцов, Таисья Калинина, Виктор Хориняк, Анатолий Журавлев, Андрей Рожков, Надежда Маркина, Александр Михайлов, Михаил Трухин, Алиса Клагиш, Никита Родионов, Даниил Родионов, Дмитрий Колчин, Виктория Айзентир
Премьера
2024-12-19 00:00:00 в России
Возраст
6+
Жанры
Комедия

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