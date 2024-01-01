Эх, женюсь на молоденькой

По пьесе Александра Николаевича Островского «Не все коту масленица».

«Не все коту масленица» — так говорят о человеке, которому все доставалось легко, почти даром, но дармовщинка кончилась, и ему приходится потрудиться в поте лица, чтобы добиться желанной цели. А еще это — название трогательной и смешной в хорошем смысле слова истории любви.

Яркая комедия, наполненная неожиданными поворотами, расскажет нам историю о любви, предательстве и верности. Спектакль обещает быть насыщенным и захватывающим. Талантливые актеры, яркие костюмы и непредсказуемый сюжет не оставят равнодушными ни одного зрителя.