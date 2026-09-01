16 сентября приглашаем на концерт, посвященный 130-летию композитора Анатолия Григорьевича Новикова — уроженца города Скопина, автора песен, вошедших в золотой фонд советской музыки, в том числе известнейших «Смуглянка», «Эх, дороги», Гимн демократической молодёжи.

Концертная программа «Эх, дороги!» пройдёт с участием детских творческих студий «Дай пять!» и «Овация», вокальных ансамблей «Эстетика» и «Радуница», а также солистов Дворца культуры и искусства.

В программе прозвучат песни, ставшие поистине народными, песни, которые знает и поёт вся страна.