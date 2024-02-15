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Джестер

Хэллоуин. Загадочное существо по кличке Джестер наводит ужас на жителей небольшого городка. Жертвами его жестоких проделок становятся две сестры, которым предстоит побороть разногласия, чтобы положить конец господству пугающего создания.

Режиссёр
Колин Кравчук
Актёры
Кен Арнольд, Мэтт Сервитто, Лелия Симингтон, Делани Уайт, Дженна Хелльмут, Джо Хансард, Джесси Л.Грин, Дэн Делука, Рили Коллинз
Продолж.
87 мин.
Премьера
2024-02-15 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Фильм ужасов

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