Хэллоуин. Загадочное существо по кличке Джестер наводит ужас на жителей небольшого городка. Жертвами его жестоких проделок становятся две сестры, которым предстоит побороть разногласия, чтобы положить конец господству пугающего создания.
- Режиссёр
- Колин Кравчук
- Актёры
- Кен Арнольд, Мэтт Сервитто, Лелия Симингтон, Делани Уайт, Дженна Хелльмут, Джо Хансард, Джесси Л.Грин, Дэн Делука, Рили Коллинз
- Продолж.
- 87 мин.
- Премьера
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2024-02-15 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Фильм ужасов