Джейн Остин испортила мне жизнь

Безнадежно романтичная, но отчаянно одинокая парижанка Агата мечтает написать собственную книгу и найти любовь. В поисках перемен она принимает приглашение от писательской резиденции Джейн Остин и отправляется в Англию. Череда забавных обстоятельств приводит ее к неожиданному выбору: отдаться внезапной страсти к лучшему другу, поддаться ухаживаниям британского аристократа или… написать новую главу своего романа?
- Режиссёр
- Лаура Пиани
- Актёры
- Камилла Разерфорд, Пабло Поли, Чарли Энсон, Аннабель Ленгронн, Лиз Краутер, Алан Фейрберн, Лола Пепло, Алиса Бюто, Лоранс Пьер, Ализе Суде
- Продолж.
- 94 мин.
- Премьера
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2025-05-29 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Мелодрама, Комедия, Романтика