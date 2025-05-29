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Джейн Остин испортила мне жизнь

Безнадежно романтичная, но отчаянно одинокая парижанка Агата мечтает написать собственную книгу и найти любовь. В поисках перемен она принимает приглашение от писательской резиденции Джейн Остин и отправляется в Англию. Череда забавных обстоятельств приводит ее к неожиданному выбору: отдаться внезапной страсти к лучшему другу, поддаться ухаживаниям британского аристократа или… написать новую главу своего романа?

Режиссёр
Лаура Пиани
Актёры
Камилла Разерфорд, Пабло Поли, Чарли Энсон, Аннабель Ленгронн, Лиз Краутер, Алан Фейрберн, Лола Пепло, Алиса Бюто, Лоранс Пьер, Ализе Суде
Продолж.
94 мин.
Премьера
2025-05-29 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Мелодрама, Комедия, Романтика

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