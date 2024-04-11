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Дыши!

В мире, оставшемся без воздуха, для человека не нашлось места. Выжить удалось немногим — лишь тем, кто нашел спасение в специальных бункерах, жизнь в которых поддерживается с помощью генераторов, вырабатывающих кислород. Но столь ценная находка является всеобщим объектом охоты. Именно в этом безумном, жестоком и обреченном мире предстоит сражаться за жизнь обычной женщине, которая пойдет на все, чтобы подарить своей дочке хотя бы еще несколько бесценных глотков воздуха.

Режиссёр
Стефон Бристоль
Актёры
Сэм Уортингтон, Милла Йовович, Коммон, Кувенжане Уоллис, Рауль Кастильо, Дженнифер Хадсон, Джеймс Сайто, Дэн Мартин, Калисва Брюстер, Мэдисон Лейтам
Продолж.
99 мин.
Премьера
2024-04-11 00:00:00 в России
Возраст
16+
Жанры
Боевик, Триллер

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