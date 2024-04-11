В мире, оставшемся без воздуха, для человека не нашлось места. Выжить удалось немногим — лишь тем, кто нашел спасение в специальных бункерах, жизнь в которых поддерживается с помощью генераторов, вырабатывающих кислород. Но столь ценная находка является всеобщим объектом охоты. Именно в этом безумном, жестоком и обреченном мире предстоит сражаться за жизнь обычной женщине, которая пойдет на все, чтобы подарить своей дочке хотя бы еще несколько бесценных глотков воздуха.
- Режиссёр
- Стефон Бристоль
- Актёры
- Сэм Уортингтон, Милла Йовович, Коммон, Кувенжане Уоллис, Рауль Кастильо, Дженнифер Хадсон, Джеймс Сайто, Дэн Мартин, Калисва Брюстер, Мэдисон Лейтам
- Продолж.
- 99 мин.
- Премьера
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2024-04-11 00:00:00 в России
- Возраст
- 16+
- Жанры
- Боевик, Триллер