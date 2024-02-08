Дьявол в деталях. Дело Миранды

Молодая девушка подверглась жестокому нападению. Как выяснилось, произошедшее лишь одно из звеньев в цепочке нераскрытых преступлений, совершенных серийным маньяком. Виновен ли один из подозреваемых, или все происходящее — это часть чьей-то хитроумной игры? Дело Миранды навсегда изменит правосудие во всем мире.
- Режиссёр
- Мишель Даннер
- Актёры
- Эбигейл Бреслин, Кайл МакЛоклен, Эмили ВанКэмп, Мирей Инос, Энди Гарсия, Дональд Сазерленд, Люк Уилсон, Райан Филлипп, Тарин Мэннинг, Нолан Гулд, Энрике Мурсиано, Джош Боуман, Брент Секстон, Дэн Лория, Джеймс Хили-мл.
- Продолж.
- 124 мин.
- Премьера
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2024-02-08 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Триллер, Криминал