Дьявол в деталях. Дело Миранды

Молодая девушка подверглась жестокому нападению. Как выяснилось, произошедшее лишь одно из звеньев в цепочке нераскрытых преступлений, совершенных серийным маньяком. Виновен ли один из подозреваемых, или все происходящее — это часть чьей-то хитроумной игры? Дело Миранды навсегда изменит правосудие во всем мире.