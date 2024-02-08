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Дьявол в деталях. Дело Миранды

Молодая девушка подверглась жестокому нападению. Как выяснилось, произошедшее лишь одно из звеньев в цепочке нераскрытых преступлений, совершенных серийным маньяком. Виновен ли один из подозреваемых, или все происходящее — это часть чьей-то хитроумной игры? Дело Миранды навсегда изменит правосудие во всем мире.

Режиссёр
Мишель Даннер
Актёры
Эбигейл Бреслин, Кайл МакЛоклен, Эмили ВанКэмп, Мирей Инос, Энди Гарсия, Дональд Сазерленд, Люк Уилсон, Райан Филлипп, Тарин Мэннинг, Нолан Гулд, Энрике Мурсиано, Джош Боуман, Брент Секстон, Дэн Лория, Джеймс Хили-мл.
Продолж.
124 мин.
Премьера
2024-02-08 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Триллер, Криминал

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