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Двое на качелях
30 сентября в 19:00
Театр

Двое на качелях

Театр «Переход»

Человеку нужен Человек, чтобы убежать от одиночества, почувствовать свою значимость, открыть себя через другого. «Двое на качелях» — это спектакль о том, как люди из абсолютно разных миров пытаются создать общий мир для двоих. Для этого герой раскрывает в себе благородство, а героиня — жертвенность. Через их диалоги мы пытаемся вновь постичь такое многогранное и объёмное слово «Любовь». Что происходит с ними, когда она проходит, и может ли она пройти? Построить гармоничные отношения — непростая задача, с которой сталкивается большинство из нас, поэтому спектакль будет интересен широкой зрительской аудитории.

Режиссёр
Андрей Торхов
Актёры
Николай Симаков, Светлана Викулина
Возраст
16+