Два, три, призрак, приди!

Хочешь, чтобы дух ответил на твой вопрос? Будь готов умереть. Компания студентов собирается в заброшке, чтобы провести ритуал вызова духа. Неожиданно в одну из девушек вселяется что-то потустороннее, и компания оказывается запертой в комнате вместе с неуправляемым демоном, начавшим жестокую игру. Единственная возможность закончить игру — смерть!
- Режиссёр
- Сон Дон Ван
- Актёры
- Ким Йе Рим, Ли Чан Хен, Со Дон Хен, О Со Хен, Пак Со Ен, Ким Ын Би
- Продолж.
- 94 мин.
- Премьера
-
26 февраля 2026 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Мистика, Триллер, Фильм ужасов