КАСКО или ОСАГО? Какую страховку лучше выбрать
3 часа назад
179
Инфляция, ключевая ставка и замороженные активы. Интервью с президенто...
На фоне сложной экономической ситуации в стране россиян...
Вчера 16:51
548
Снегоборьба без шанса на удачу? Как в Рязани чистят тротуары — репорта...
Когда первый снег превращается в нечищеную кашу, а та —...
8 февраля 11:03
4 247
Рязанские охотники опасаются, что у них отберут земли и введут повышен...
Региональное отделение военно-охотничьего общества имее...
6 февраля 14:08
1 250
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Два, три, призрак, приди!
Кино

Два, три, призрак, приди!

Хочешь, чтобы дух ответил на твой вопрос? Будь готов умереть. Компания студентов собирается в заброшке, чтобы провести ритуал вызова духа. Неожиданно в одну из девушек вселяется что-то потустороннее, и компания оказывается запертой в комнате вместе с неуправляемым демоном, начавшим жестокую игру. Единственная возможность закончить игру — смерть!

Режиссёр
Сон Дон Ван
Актёры
Ким Йе Рим, Ли Чан Хен, Со Дон Хен, О Со Хен, Пак Со Ен, Ким Ын Би
Продолж.
94 мин.
Премьера
26 февраля 2026 в России
Возраст
18+
Жанры
Мистика, Триллер, Фильм ужасов

