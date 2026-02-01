Два, три, призрак, приди!

Хочешь, чтобы дух ответил на твой вопрос? Будь готов умереть. Компания студентов собирается в заброшке, чтобы провести ритуал вызова духа. Неожиданно в одну из девушек вселяется что-то потустороннее, и компания оказывается запертой в комнате вместе с неуправляемым демоном, начавшим жестокую игру. Единственная возможность закончить игру — смерть!