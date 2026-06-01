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Дух времени: 1950-е
9 июля в 18:00
Выставки

Дух времени: 1950-е

Фотодом имени Е.Н. Каширина

Друзья, приглашаем вас на открытие четвертой выставки из цикла «Дух времени». В этот раз под чутким кураторством Виктории Филипповой, Екатерины Дворниковой и Дмитрия Филиппова мы погружаемся в 1950-е годы.

Дух времени 1950-х… какой он? Как мы чувствуем его сегодня, глядя на фотоснимки семидесятилетней давности?

Недавно закончилась одна из самых тяжелых войн XX столетия… Мир входил в новую эпоху — сложную, противоречивую, неоднозначную. Для советской страны это десятилетие вместило очень многое: восстановление из руин, экономические трудности и масштабные стройки, развитие науки и техники — и начало Холодной войны, предчувствие перемен и первые шаги оттепели. Как и чем жила в эти годы Рязанская земля? Об этом расскажут фотодокументы из собрания Государственного архива Рязанской области.

Приходите за впечатлениями. И за духом времени, которого вы не застали, — тем, что остался только на пленке.

«Дух времени: 1950-е», с 9 июля по 9 августа. Открытие — 9 июля в 18:00, вход свободный.

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