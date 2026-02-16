Дуэт Пара. Зульфия Чотчаева и Ислам Мальсуйгенов.

Спешим вас обрадовать — концерт дуэта «Пара» состоится в Рязани! Не упустите возможность насладиться потрясающим исполнением Зульфии Чотчаевой и Ислама Мальсуйгенова!

Этот дуэт зажигает сцену своей энергией и харизмой уже не первый год. Их песни моментально выходят на вершины музыкальных чартов и дарят слушателям массу положительных эмоций. Зульфия и Ислам великолепно совмещают кавказский колорит с современными трендами, создавая уникальное и неповторимое звучание, а их творчество глубоко трогает слушателей. На концерте будет представлен ряд популярных композиций дуэта, включая известную песню «Стоп, музыка», клип на которую получил более 100 миллионов просмотров на YouTube.

Не упустите возможность услышать такие хиты как «Моря гладь», «Горячий кофе», «Убегая», «Небо» и многие другие. Мы приглашаем вас окунуться в атмосферу позитива и танцев на концерте «Пары». Приходите, чтобы в полной мере насладиться любимыми хитами, танцевать и подпевать вместе с ними.

Ждем вас на концерте дуэта «Пара»!