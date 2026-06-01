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24 июня в 19:00
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Театр драмы

Что делать, когда знатный отец хочет выдать свою дочь за старого, но богатого? Что делать, когда дочь этого знатного отца любит бедного, но благородного юношу? Что делать, когда дело чести каждого — отстоять свой выбор? И только дуэнья — воспитательница дочери, решает вмешаться в это противостояние и разом покончить с семейными распрями. Прибрать к своим рукам богатенького старичка, а заодно устроить счастье молодых — разве это не счастливый финал для семейной трагедии? В спектакле играют:

  • Олеся Железняк — Заслуженная артистка РФ
  • Семен Стругачев — Народный артист РФ
  • Александр Клюквин — Народный артист РФ
  • Олег Кассин, Иван Замотаев
  • Ольга Немогай / Екатерина Олькина
  • Дмитрий Варшавский
  • Анжелика Каширина
  • Павел Акимкин / Андрей Гайдулян

Возраст
12+