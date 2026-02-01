Макс вынужден провести зимние каникулы в деревне. Вместе со своим двоюродным братом Юрой он решает превратить старый УАЗ в фудтрак и заняться бизнесом по продаже драников. Но смогут ли дети справиться с трудностями взрослой жизни, противостоять скептикам и реализовать свою мечту?
- Режиссёр
- Анна Соловьева-Карпович
- Актёры
- Ева Смирнова, Андрей Пынзару, Ингрид Олеринская, Борис Дергачев, Валентина Мазунина, Мирон Лебедев, Кирилл Ермаков, Ирина Кобзева, Георгий Волчек
- Продолж.
- 84 мин.
- Премьера
-
26 февраля 2026 в России
- Возраст
- 6+
- Жанры
- Комедия