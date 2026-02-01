Макс вынужден провести зимние каникулы в деревне. Вместе со своим двоюродным братом Юрой он решает превратить старый УАЗ в фудтрак и заняться бизнесом по продаже драников. Но смогут ли дети справиться с трудностями взрослой жизни, противостоять скептикам и реализовать свою мечту?