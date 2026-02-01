Рязань
КАСКО или ОСАГО? Какую страховку лучше выбрать
ОСАГО — дешево, но формально, КАСКО — надежно, но дорог...
10 февраля 17:35
845
Инфляция, ключевая ставка и замороженные активы. Интервью с президенто...
На фоне сложной экономической ситуации в стране россиян...
9 февраля 16:51
1 316
Снегоборьба без шанса на удачу? Как в Рязани чистят тротуары — репорта...
Когда первый снег превращается в нечищеную кашу, а та —...
8 февраля 11:03
4 920
Рязанские охотники опасаются, что у них отберут земли и введут повышен...
Региональное отделение военно-охотничьего общества имее...
6 февраля 14:08
1 688
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Драники
Кино

Драники

Макс вынужден провести зимние каникулы в деревне. Вместе со своим двоюродным братом Юрой он решает превратить старый УАЗ в фудтрак и заняться бизнесом по продаже драников. Но смогут ли дети справиться с трудностями взрослой жизни, противостоять скептикам и реализовать свою мечту?

Режиссёр
Анна Соловьева-Карпович
Актёры
Ева Смирнова, Андрей Пынзару, Ингрид Олеринская, Борис Дергачев, Валентина Мазунина, Мирон Лебедев, Кирилл Ермаков, Ирина Кобзева, Георгий Волчек
Продолж.
84 мин.
Премьера
26 февраля 2026 в России
Возраст
6+
Жанры
Комедия

