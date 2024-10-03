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Досье «Черная канарейка»

Чтобы спасти похищенного террористами мужа, лучший оперативник ЦРУ Эйвери Грейвс вынуждена поставить на карту все: безупречную репутацию, преданность своему делу да и саму жизнь. Неожиданно став чужой среди своих, она поднимает связи в преступном мире, чтобы раздобыть секретную информацию, которую требуют похитители. Эйвери теперь может положиться только на свои исключительные боевые навыки в смертельной гонке за бесценными данными, способными спровоцировать глобальную катастрофу.

Режиссёр
Пьер Морель
Актёры
Кейт Бекинсейл, Руперт Френд, Саффрон Берроуз, Бен Майлс, Майкл Брэндон, Арбен Байрактарай, Эмма Гойкович, Андрей Ленарт, Горан Костич, Чарлз Нисикава, Джефф Мирца, Джаз Хатчинс
Продолж.
102 мин.
Премьера
2024-10-03 00:00:00 в России
Возраст
16+
Жанры
Боевик, Драма

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