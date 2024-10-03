Досье «Черная канарейка»

Чтобы спасти похищенного террористами мужа, лучший оперативник ЦРУ Эйвери Грейвс вынуждена поставить на карту все: безупречную репутацию, преданность своему делу да и саму жизнь. Неожиданно став чужой среди своих, она поднимает связи в преступном мире, чтобы раздобыть секретную информацию, которую требуют похитители. Эйвери теперь может положиться только на свои исключительные боевые навыки в смертельной гонке за бесценными данными, способными спровоцировать глобальную катастрофу.