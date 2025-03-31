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Дороги войны
3 апреля в 11:00
Выставки

Дороги войны

Художественный музей им. И.П. Пожалостина

Государственный исторический музей и Рязанский государственный областной художественный музей имени академика И.П. Пожалостина представляют выставку произведений известного советского художника, графика и живописца, почетного члена студии военных художников имени М.Б. Грекова, участника Великой Отечественной войны Владимира Валериановича Богаткина (1922 — 1971).

Владимир Богаткин родился в Москве 5 октября 1922 года в семье актеров Вахтанговского театра. Перед войной в 1940 году Владимир Богаткин окончил среднюю художественную школу при Всероссийской Академии Художеств в Ленинграде, но из-за тяжелой болезни матери ему не пришлось продолжить образование. Вернувшись в Москву, он пошел работать помощником художника в Центральный театр Красной Армии. В первые месяцы Великой Отечественной войны В. Богаткин, как и многие москвичи, дежурил на крышах домов, работал на строительстве оборонительных рубежей. С конца октября 1941 года он — художник концертной бригады, созданной из актеров Вахтанговского театра. После призыва в армию — милиционер в войсках железнодорожной охраны.

В конце февраля 1944 года Богаткин был принят в Студию военных художников имени М.Б. Грекова. Первая командировка на фронт состоялась в конце марта 1944 года в Крым. Затем последовали поездки на Карельский перешеек, в Румынию, Венгрию, Польшу, Германию. В последние дни войны Владимир Богаткин рисовал на улицах Берлина, затем в Дрездене и Праге.

Настоящая выставка посвящена 80-летию Победы нашего народа в Великой Отечественной войне. Помимо работ из фондов Рязанского художественного музея, большую часть экспозиции составят произведения В.В. Богаткина из коллекции Государственного исторического музея. Это собрание охватывает период от начала 1940-х до 1970 года и включает оригинальные графические произведения художника, а также офорты, автолитографии и живописные работы.

Значительную часть коллекции составляют наброски и зарисовки из фронтовых дневников, военные рисунки и акварели. После войны художник не раз обращался к военной теме. Им созданы графические серии, посвященные Москве и Ленинграду, боям за Севастополь, битве за Берлин. Полотно «Штурм рейхстага», триптих «Юность военная» и другие живописные произведения Владимира Богаткина — драгоценная часть творческого наследия автора, чья основная деятельность была посвящена графическому искусству. Триптих «Юность военная» был представлен широкой публике лишь единожды, после реставрации. Его экспонирование в залах Рязанского художественного музея позволит зрителю яснее представить многогранность творческого поиска Владимира Богаткина.

Возраст
6+