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Дорогая, я больше не перезвоню
Кино

Дорогая, я больше не перезвоню

Молодой столичный рекламщик Даня страдает синдромом отложенной жизни. Он много работает, спешит, пытается успеть все — и счастья ему это не приносит. Даню греют только мечты о выдуманном будущем, когда он наконец достаточно заработает, чтобы жить в особняке у моря с красоткой из соцсетей. Но внезапно Даня впадает в кому и оказывается в прихожей загробного мира, которая подозрительно напоминает аэропорт из его последней рекламы. Рейсов всего два — или в ад, или в рай, но Даня не теряет надежду найти другую дверь — обратно в мир живых, а пока коротает время в местном баре под названием «Дорогая, я больше не перезвоню»…

Режиссёр
Александр Фомин
Актёры
Никита Ефремов, Ян Цапник, Агата Муцениеце, Евгения Добровольская, Дмитрий Чеботарев, Валентина Ляпина, Мила Ершова, Ангелина Пахомова, Роберт Юсупов, Евгений Шварц
Премьера
2025-03-06 00:00:00 в России
Возраст
12+
Жанры
Приключение, Фэнтези, Комедия

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