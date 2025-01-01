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Домашние матчи БК «Рязань»
26 января в 12:00
Спорт

Домашние матчи БК «Рязань»

Дворец детского творчества

БК «Рязань» приглашает болельщиков на очередные домашние поединки.

25 и 26 января в спорткомплексе Дворца детского творчества (ул. Есенина, 46) баскетбольный клуб «Рязань» проведет свои очередные домашние поединки в чемпионате Центрального федерального округа.

В эти дни наша дружина будет принимать в родных пенатах команду «Грин Хилл» (Липецк), которая расположилась на четвертом месте. В первом круге чемпионата ЦФО на своем паркете липчанам удалось выиграть один поединок, ждем от своей дружины полноценный реванш.

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