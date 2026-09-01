Дом мертвых

Семейная пара, ожидающая ребенка, переезжает в дом своей мечты. Однако предыдущий владелец поставил важное условие: никогда не общаться ни с кем из новых соседей. Проходит немного времени, и молодые невольно нарушают правило. После этого в доме начинают происходить жуткие вещи. Незримое зло заставляет супругов съехать, но после рождения ребенка они все же возвращаются…​