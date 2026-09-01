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Дом мертвых
Кино

Дом мертвых

Семейная пара, ожидающая ребенка, переезжает в дом своей мечты. Однако предыдущий владелец поставил важное условие: никогда не общаться ни с кем из новых соседей. Проходит немного времени, и молодые невольно нарушают правило. После этого в доме начинают происходить жуткие вещи. Незримое зло заставляет супругов съехать, но после рождения ребенка они все же возвращаются…​

Страна
Таиланд
Режиссёр
Конгкиат Комсири
Актёры
Тирадет Метаварают, Сарунрат Пуагпипат, Боукилион, Вияда Умарин, Висарут Химмарат, Пачарапон Джантиенг, Сасаторн Буэйн
Продолж.
118 мин.
Премьера
17 сентября 2026 в России
Возраст
18+
Жанры
Фильм ужасов

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