Сила любви, великая музыка, Венсан Кассель, Фанни Ардан и костюмы Dolce & Gabbana. «Дольче!» — союз театра и кино по мотивам великих опер, фантасмагорическая история странствий в мире мертвых, где жива и вечна лишь музыка.

Современное прочтение мифа об Орфее и Эвридике — история большой любви и больших испытаний. Жених, потерявший невесту в день свадьбы, отправляется за ней в загробный мир, ибо не мыслит жизни без возлюбленной. Загадочный таксист (в обаятельном исполнении Венсана Касселя) сопровождает его в этом путешествии, где на стороне героя — лишь надежда. Колеблясь между верой и отчаянием, обуреваемый страхами и сомнением, Орфей ищет путь к спасению невесты, мечась по роскошному воображаемому отелю, каждое пространство которого скрывает свои тайны. Удастся ли ему пройти все испытания и вернуть возлюбленную к жизни? В фильме звучат хиты мировой оперы и современной музыки, узнаваемые с первого такта: знаменитые арии и музыка опер Пуччини, Верди, Глюка, Беллини, Бизе, Россини, «Вальс» Равеля и песня The Power of love (Frankie Goes to Hollywood). С участием Пласидо Доминго, Фанни Ардан, Эрвина Шротта и Катерины Мурино. Костюмы для фильма созданы итальянским домом моды Dolce & Gabbana.