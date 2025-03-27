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Дольче!

Сила любви, великая музыка, Венсан Кассель, Фанни Ардан и костюмы Dolce & Gabbana. «Дольче!» — союз театра и кино по мотивам великих опер, фантасмагорическая история странствий в мире мертвых, где жива и вечна лишь музыка.

Современное прочтение мифа об Орфее и Эвридике — история большой любви и больших испытаний. Жених, потерявший невесту в день свадьбы, отправляется за ней в загробный мир, ибо не мыслит жизни без возлюбленной. Загадочный таксист (в обаятельном исполнении Венсана Касселя) сопровождает его в этом путешествии, где на стороне героя — лишь надежда. Колеблясь между верой и отчаянием, обуреваемый страхами и сомнением, Орфей ищет путь к спасению невесты, мечась по роскошному воображаемому отелю, каждое пространство которого скрывает свои тайны. Удастся ли ему пройти все испытания и вернуть возлюбленную к жизни? В фильме звучат хиты мировой оперы и современной музыки, узнаваемые с первого такта: знаменитые арии и музыка опер Пуччини, Верди, Глюка, Беллини, Бизе, Россини, «Вальс» Равеля и песня The Power of love (Frankie Goes to Hollywood). С участием Пласидо Доминго, Фанни Ардан, Эрвина Шротта и Катерины Мурино. Костюмы для фильма созданы итальянским домом моды Dolce & Gabbana.

Режиссёр
Паоло Джеп Кукко, Давиде Ливерморе
Актёры
Венсан Кассель, Катерина Мурино, Фанни Ардан, Росси де Пальма, Анджела Финоккьяро, Шарлотта Джентиле, Эрвин Шротт, Мариам Баттистелли, Сакс Никозия, Раме Лахай, Валентино Будза
Продолж.
107 мин.
Премьера
2025-03-27 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Фэнтези, Драма, Мюзикл

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