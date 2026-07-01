Дни Сакамото

Таро Сакамото был профессиональным киллером, но, женившись, отошел от дел, растолстел и стал владельцем магазина. Однако из-за его прошлого всей семье Сакамото грозит опасность. Таро придется вспомнить все свои навыки, чтобы защитить близких.
- Страна
- Япония
- Режиссёр
- Юити Фукуда
- Актёры
- Рэн Мэгуро, Кэндзиро Цуда, Ая Уэто, Такуми Китамура, Синъя Котэ, Фумия Такахаси, Дзюн Сисон, Юсэй Яги, Маю Екота, Хинако Сакурай, Касуми Ямая
- Продолж.
- 128 мин.
- Премьера
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23 июля 2026 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Боевик, Триллер, Комедия, Криминал