Дни Сакамото

Таро Сакамото был профессиональным киллером, но, женившись, отошел от дел, растолстел и стал владельцем магазина. Однако из-за его прошлого всей семье Сакамото грозит опасность. Таро придется вспомнить все свои навыки, чтобы защитить близких.