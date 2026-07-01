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Дни Сакамото

Таро Сакамото был профессиональным киллером, но, женившись, отошел от дел, растолстел и стал владельцем магазина. Однако из-за его прошлого всей семье Сакамото грозит опасность. Таро придется вспомнить все свои навыки, чтобы защитить близких.

Страна
Япония
Режиссёр
Юити Фукуда
Актёры
Рэн Мэгуро, Кэндзиро Цуда, Ая Уэто, Такуми Китамура, Синъя Котэ, Фумия Такахаси, Дзюн Сисон, Юсэй Яги, Маю Екота, Хинако Сакурай, Касуми Ямая
Продолж.
128 мин.
Премьера
23 июля 2026 в России
Возраст
18+
Жанры
Боевик, Триллер, Комедия, Криминал

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