Диплодочек и волшебные миры

Диплодочек — любопытный маленький динозавр, мечтающий о большом приключении. К сожалению, он живет в скучном доисторическом болоте, которое окружает высокая стена. Диплодочек еще не знает, что на самом деле он персонаж комикса, созданного художником Тедом. Когда издатель убеждает его избавиться от старомодных сюжетов, Тед ставит ластик на бумагу и начинает стирать джунгли… и дом Диплодочека. Пытаясь спастись от смертельной опасности, динозавр выпрыгивает из комикса и отправляется в удивительное путешествие по волшебным мирам. Сможет ли он с помощью новых друзей вернуть свою семью?