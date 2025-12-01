Рязань
График работы ТЦ и супермаркетов в новогодние праздники в Рязани
Редакция РЗН. инфо выяснила, как в Рязани будут работат...
5 часов назад
1 071
Как подрожал новогодний стол в Рязани за год. Сравниваем цены на проду...
Уже через пару дней весь город дружно поедет по магазин...
26 декабря 16:45
664
Как Агентство развития бизнеса Рязанской области помогает предпринимат...
В 2025 году Агентство развития бизнеса Рязанской област...
26 декабря 10:32
859
Инструкция, как не потратить все деньги на новогодних праздниках
В декабре резко возрастает количество трат: покупка под...
25 декабря 13:04
1 440
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Диана Арбенина и Ночные снайперы
9 марта 2026 в 19:00
Концерты

Диана Арбенина и Ночные снайперы

Дворец спорта «Олимпийский»

На концерте обязательно прозвучат любимые хиты нескольких поколений — «Катастрофически», «Разбуди меня», «Рубеж» — а также песни с альбома «Bloody Mary», который вышел весной 2025 года.

Новый тур Дианы Арбениной — это часть новой эры певицы. Альбом Bloody Mary открыл свежую главу в творчестве Арбениной — смелую и многогранную. Пластинка сочетает неожиданные для творчества Дианы элементы: масштабный стадионный рок, хрупкую электронику, полиритмию в духе Radiohead, гипнотическое диско и даже автотюн. При этом альбом остается верной почерку певицы — пронзительная лирика о любви, чувственные мелодии и тот самый узнаваемый голос, пронизывающий сердце.

Каждое выступление Дианы — это мощный эмоциональный заряд, искренность и энергия, которыми Арбенина покоряет публику вот уже три десятилетия. Это сердечные баллады и рок-боевики, голос Дианы и ее неповторимый мелодизм, узнаваемый с первых нот. Это теплое и искреннее общение со зрителями. Диана Арбенина — поэт, музыкант, икона стиля и харизматичная рок-звезда, чье творчество остается актуальным и близким для разных поколений. Ее песни — это честный, иногда жесткий и бескомпромиссный, но всегда искренний диалог с душой. Ее концерты — это место, где каждый зритель чувствует себя услышанным. А ее личность и харизма — это воплощение слова «рок-н-ролл» в его лучшем смысле.

«Рок-н-ролл давно уже не стиль музыки, это стиль жизни! И то, что я рок-н-ролльщица до мозга костей, никто не сможет у меня забрать!», — признается сама Диана.

Не пропустите осенне-зимний тур Дианы Арбениной — это увлекательное и зрелищное путешествие через новые звуки, вечные хиты и живые эмоции!

Возраст
12+
Жанры
Рок