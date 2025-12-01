Диана Арбенина и Ночные снайперы

На концерте обязательно прозвучат любимые хиты нескольких поколений — «Катастрофически», «Разбуди меня», «Рубеж» — а также песни с альбома «Bloody Mary», который вышел весной 2025 года.

Новый тур Дианы Арбениной — это часть новой эры певицы. Альбом Bloody Mary открыл свежую главу в творчестве Арбениной — смелую и многогранную. Пластинка сочетает неожиданные для творчества Дианы элементы: масштабный стадионный рок, хрупкую электронику, полиритмию в духе Radiohead, гипнотическое диско и даже автотюн. При этом альбом остается верной почерку певицы — пронзительная лирика о любви, чувственные мелодии и тот самый узнаваемый голос, пронизывающий сердце.

Каждое выступление Дианы — это мощный эмоциональный заряд, искренность и энергия, которыми Арбенина покоряет публику вот уже три десятилетия. Это сердечные баллады и рок-боевики, голос Дианы и ее неповторимый мелодизм, узнаваемый с первых нот. Это теплое и искреннее общение со зрителями. Диана Арбенина — поэт, музыкант, икона стиля и харизматичная рок-звезда, чье творчество остается актуальным и близким для разных поколений. Ее песни — это честный, иногда жесткий и бескомпромиссный, но всегда искренний диалог с душой. Ее концерты — это место, где каждый зритель чувствует себя услышанным. А ее личность и харизма — это воплощение слова «рок-н-ролл» в его лучшем смысле.

«Рок-н-ролл давно уже не стиль музыки, это стиль жизни! И то, что я рок-н-ролльщица до мозга костей, никто не сможет у меня забрать!», — признается сама Диана.

Не пропустите осенне-зимний тур Дианы Арбениной — это увлекательное и зрелищное путешествие через новые звуки, вечные хиты и живые эмоции!