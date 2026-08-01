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День Солотчи
13 сентября в 12:00
Праздники

День Солотчи

Солотча

13 сентября приглашаем жителей и гостей на День Солотчи — наш общий праздник, который объединит тех, кто живёт здесь, любит Солотчу и с удовольствием возвращается сюда снова.

В программе праздника — концертная программа, мастер-классы, благотворительная ярмарка, фотовыставка, награждение активных жителей и другие мероприятия. Будет возможность встретиться с соседями и друзьями, провести время всей семьёй и просто разделить атмосферу этого дня вместе.

Приходите всей семьёй. Будем праздновать День Солотчи вместе!

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