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День семьи, любви и верности
8 июля в 11:00
Праздники

День семьи, любви и верности

Рязанская ВДНХ

8 июля в Рязани пройдут мероприятия, посвященные Дню семьи, любви и верности.

Основными площадками праздника станут улица Почтовая, Рязанская ВДНХ, Лесопарк, Кремль, Зеленый театр в ЦПКиО, Нижний городской сад и площадь перед МКЦ.

Приходите всей семьей, чтобы провести этот день в теплой атмосфере, подарить друг другу внимание и радость, а также разделить праздник любви, добра и семейных традиций!

ПРОГРАММА:

  • 11:00 — Семейный фестиваль под открытым небом «Пётр и Феврония: путь через века». Место: Почтовая ул., у библиотеки им. Б. И. Жаворонкова.
  • 14:00 — Торжественная регистрация браков. Место: Рязанская ВДНХ.
  • 17:00 — Спортивный фестиваль ко Дню семьи, любви и верности. Место: Лесопарк.
  • 17:00 — Музыкально‑поэтическая программа «Я подарю тебе ромашку». Место: Центральная городская библиотека им. С. А. Есенина.
  • 17:00 — Торжественная церемония вручения медалей «За любовь и верность». Место: Архиерейский двор Рязанского кремля.
  • 18:00 — Праздничный концерт «Подари мне свою любовь». Место: Зелёный театр ЦПКиО.
  • 18:00 — Праздничный концерт ко Дню семьи, любви и верности. Место: Нижний городской сад.
  • 18:00 — X Международный фестиваль мастеров колокольного звона «Рязанские перезвоны». Место: Архиерейский двор Рязанского кремля.
  • 18:00 — Концерт «Музыка любви». Место: Площадь муниципального культурного центра.

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