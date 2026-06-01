День семьи, любви и верности

8 июля в Рязани пройдут мероприятия, посвященные Дню семьи, любви и верности.
Основными площадками праздника станут улица Почтовая, Рязанская ВДНХ, Лесопарк, Кремль, Зеленый театр в ЦПКиО, Нижний городской сад и площадь перед МКЦ.
Приходите всей семьей, чтобы провести этот день в теплой атмосфере, подарить друг другу внимание и радость, а также разделить праздник любви, добра и семейных традиций!
ПРОГРАММА:
- 11:00 — Семейный фестиваль под открытым небом «Пётр и Феврония: путь через века». Место: Почтовая ул., у библиотеки им. Б. И. Жаворонкова.
- 14:00 — Торжественная регистрация браков. Место: Рязанская ВДНХ.
- 17:00 — Спортивный фестиваль ко Дню семьи, любви и верности. Место: Лесопарк.
- 17:00 — Музыкально‑поэтическая программа «Я подарю тебе ромашку». Место: Центральная городская библиотека им. С. А. Есенина.
- 17:00 — Торжественная церемония вручения медалей «За любовь и верность». Место: Архиерейский двор Рязанского кремля.
- 18:00 — Праздничный концерт «Подари мне свою любовь». Место: Зелёный театр ЦПКиО.
- 18:00 — Праздничный концерт ко Дню семьи, любви и верности. Место: Нижний городской сад.
- 18:00 — X Международный фестиваль мастеров колокольного звона «Рязанские перезвоны». Место: Архиерейский двор Рязанского кремля.
- 18:00 — Концерт «Музыка любви». Место: Площадь муниципального культурного центра.
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