День семьи, любви и верности

8 июля в Рязани пройдут мероприятия, посвященные Дню семьи, любви и верности.

Основными площадками праздника станут улица Почтовая, Рязанская ВДНХ, Лесопарк, Кремль, Зеленый театр в ЦПКиО, Нижний городской сад и площадь перед МКЦ.

Приходите всей семьей, чтобы провести этот день в теплой атмосфере, подарить друг другу внимание и радость, а также разделить праздник любви, добра и семейных традиций!

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