День рождения Deep club

Это не шутки ! «Deep club» празднует свой уже 15 день рождения! И самым лучшим подарком для нас, будет твое присутствие на этом празднике. Для вас подготовлена большая праздничная программа и множество сюрпризов:
- игристый welcome-drink;
- интерактивная зона с красавчиком — ведущим Даниилом Головиным и розыгрышем ценных призов от партнеров;
- розыгрыш стола с депозитом 5000₽ (следите за новостями и не пропустите);
- выступление YurBand кавер группа Рязань — Москва;
- фотограф и фотозона;
- заряд на всю ночь от легендарного Александра Панькова;
- любимые диджеи;
- бесплатное караоке с певицей Марией Доценко.
Ждём всех 30 ноября на наш незабываемый праздник. Красный, белый, черный дресс-код приветствуется.
- Возраст
- 18+