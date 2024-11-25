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День рождения Deep club
30 ноября в 23:00
Клубы

День рождения Deep club

Deep

Это не шутки ! «Deep club» празднует свой уже 15 день рождения! И самым лучшим подарком для нас, будет твое присутствие на этом празднике. Для вас подготовлена большая праздничная программа и множество сюрпризов:

  • игристый welcome-drink;
  • интерактивная зона с красавчиком — ведущим Даниилом Головиным и розыгрышем ценных призов от партнеров;
  • розыгрыш стола с депозитом 5000₽ (следите за новостями и не пропустите);
  • выступление YurBand кавер группа Рязань — Москва;
  • фотограф и фотозона;
  • заряд на всю ночь от легендарного Александра Панькова;
  • любимые диджеи;
  • бесплатное караоке с певицей Марией Доценко.

Ждём всех 30 ноября на наш незабываемый праздник. Красный, белый, черный дресс-код приветствуется.

Возраст
18+