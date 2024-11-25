День рождения Deep club

Это не шутки ! «Deep club» празднует свой уже 15 день рождения! И самым лучшим подарком для нас, будет твое присутствие на этом празднике. Для вас подготовлена большая праздничная программа и множество сюрпризов:

игристый welcome-drink;

интерактивная зона с красавчиком — ведущим Даниилом Головиным и розыгрышем ценных призов от партнеров;

розыгрыш стола с депозитом 5000₽ (следите за новостями и не пропустите);

выступление YurBand кавер группа Рязань — Москва;

фотограф и фотозона;

заряд на всю ночь от легендарного Александра Панькова;

любимые диджеи;

бесплатное караоке с певицей Марией Доценко.

Ждём всех 30 ноября на наш незабываемый праздник. Красный, белый, черный дресс-код приветствуется.