День Победы-2025

В канун празднования Дня Победы запланированы тематические концерты, спортивные события и масштабные образовательные проекты. Во дворах и поселках организуют праздничные мероприятия «Навстречу Победе!». Продолжаются адресные поздравления ветеранов Великой Отечественной войны.

9 мая центральным местом празднования станет площадь Победы, на которой с 10.00 до 22.00 будут реализованы различные события. Старт мероприятиям даст торжественное шествие по Первомайскому проспекту 300-метровой Георгиевской ленты. Затем состоится церемония возложения цветов и гирлянды Воинской славы к Вечному огню.

Продолжит праздничный день Фестиваль хоров. На площадке у здания Муниципального культурного центра будет установлена главная сцена, на которой выступят хоровые коллективы города Рязани.

Вечерняя часть программы на площади Победы начнется с традиционной встречи курсантов РВВДКУ, участников Парада в Москве. Парадный расчет курсантов встретит сводный городской хор, выстроенный на ступенях монумента. Далее состоится награждение курсантов, завершится мероприятие Всероссийской минутой молчания.

В вечернем праздничном концерте примут участие золотой тенор России Евгений Южин с оркестром русских народных инструментов, молодежный хор, сводный хор и хореографический ансамбль, Заслуженная артистка России Юта.

Будут охвачены вниманием и другие общественные пространства города. На Лыбедском бульваре развернутся концертные и анимационные площадки проекта «Славим Победу!» (концерты, интерактивные программы, мастер-классы, лектории, школьные музеи под открытым небом). На улице Почтовой будет организована выставка «Рязань 1941-1945 в документах и фотографиях» в аудио сопровождении «Письма с фронта», а на площадке перед Почтамтом можно будет увидеть «Литературно-музыкальное посвящение Победе».

Также пройдут народные гуляния в Кремлевском сквере, Лесопарке, Рязанской ВДНХ, где будут установлены станции для локальных выступлений патриотической тематики.