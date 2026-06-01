День молодежи-2026

27 июня Нижний городской сад рядом с Рязанской филармонией станет главной площадкой празднования Дня молодёжи. Для гостей подготовили насыщенную программу — от мастер-классов и творческих пространств до зрелищных спортивных соревнований.

С 12:00 начнут работу тематические площадки: выпускной Движения Первых, музей молодости, территория добрых дел, гастрозона, маркет местных молодых производителей, а также десятки мастер-классов по самым разным направлениям.

Особое место в программе займёт фестиваль уличной культуры и спорта «Голос улиц», который станет региональным отборочным этапом премии КАРДО.

Специальным гостем станет писательница, сценаристка, теле- и радиоведущая Дарья Донцова. В 15:30 на главной сцене в Нижнем городском саду состоится открытый диалог с писательницей: «Жить, чтобы помочь другим».

На вечер запланирован ламповый концерт под открытым небом с участием российской исполнительницы Ульяны Мамушкиной.

Организаторы приглашают всех желающих присоединиться к празднику и провести День молодёжи ярко, активно и с пользой.