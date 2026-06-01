Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 26
21°
Сбт, 27
20°
Вск, 28
23°
ЦБ USD 77.06 1.43 27/06
ЦБ EUR 87.4 1.63 27/06
Нал. USD 79.05 / 80.08 26/06 18:45
Нал. EUR 91.21 / 92.87 26/06 18:45
Новости
Итоги года New
Публикации
Из Рязани в Мурманск на CHERY. Как ведёт себя машина в дальнем путешес...
Редакция РЗН. Инфо пообщалась с рязанской автолюбительн...
23 июня 15:43
688
В Рязани на Борковском затоне состоялся девичник на воде
В Рязани 21 июня ГК «Зеленый сад» устроила праздник лет...
23 июня 10:10
802
Как работает гибридный автомобиль, зачем он нужен и стоит ли на него п...
Эти вопросы задают себе тысячи автолюбителей. Компания...
22 июня 16:56
2 419
От Пелевина до авторов начальной школы. Какие книги в Рязани получили...
С 1 марта 2026 года в России вступили в силу поправки в...
6 июня 10:20
2 878
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
День молодежи-2026
27 июня в 12:00
Праздники

День молодежи-2026

Нижний городской парк

27 июня Нижний городской сад рядом с Рязанской филармонией станет главной площадкой празднования Дня молодёжи. Для гостей подготовили насыщенную программу — от мастер-классов и творческих пространств до зрелищных спортивных соревнований.

С 12:00 начнут работу тематические площадки: выпускной Движения Первых, музей молодости, территория добрых дел, гастрозона, маркет местных молодых производителей, а также десятки мастер-классов по самым разным направлениям.

Особое место в программе займёт фестиваль уличной культуры и спорта «Голос улиц», который станет региональным отборочным этапом премии КАРДО.

Специальным гостем станет писательница, сценаристка, теле- и радиоведущая Дарья Донцова. В 15:30 на главной сцене в Нижнем городском саду состоится открытый диалог с писательницей: «Жить, чтобы помочь другим».

На вечер запланирован ламповый концерт под открытым небом с участием российской исполнительницы Ульяны Мамушкиной.

Организаторы приглашают всех желающих присоединиться к празднику и провести День молодёжи ярко, активно и с пользой.

Возраст
0+