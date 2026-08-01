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Демоны Черной горы
Кино

Демоны Черной горы

Черная гора — загадочное и очень популярное место среди туристов. Когда парень Авиндии, отправившийся туда, перестает выходить на связь, она собирает компанию, чтобы начать поиски. Чем ближе друзья подходят к горам, тем явственнее ощущают присутствие паранормальных сил.

Страна
Индонезия
Режиссёр
Хосе Поэрномо
Актёры
Азела Путри, Давина Карамой, Вонни Фелиция, Синта Брайан, Миха Эрнан, Томи Баракба, Сара Виджаянто, Сусило Бадар
Продолж.
108 мин.
Премьера
13 августа 2026 в России
Возраст
18+
Жанры
Приключение, Фильм ужасов

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