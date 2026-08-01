Демоны Черной горы

Черная гора — загадочное и очень популярное место среди туристов. Когда парень Авиндии, отправившийся туда, перестает выходить на связь, она собирает компанию, чтобы начать поиски. Чем ближе друзья подходят к горам, тем явственнее ощущают присутствие паранормальных сил.