Демоны Черной горы

Черная гора — загадочное и очень популярное место среди туристов. Когда парень Авиндии, отправившийся туда, перестает выходить на связь, она собирает компанию, чтобы начать поиски. Чем ближе друзья подходят к горам, тем явственнее ощущают присутствие паранормальных сил.
- Страна
- Индонезия
- Режиссёр
- Хосе Поэрномо
- Актёры
- Азела Путри, Давина Карамой, Вонни Фелиция, Синта Брайан, Миха Эрнан, Томи Баракба, Сара Виджаянто, Сусило Бадар
- Продолж.
- 108 мин.
- Премьера
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13 августа 2026 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Приключение, Фильм ужасов