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Демон скорости
Кино

Демон скорости

На борту скоростного поезда, несущегося без остановки, пробуждается зло. Единственная, кто может его остановить, — монахиня, утратившая веру. Ей предстоит провести ритуал экзорцизма над одержимым пассажиром, прежде чем тот отправит весь состав в Ад.

Страна
США
Режиссёр
Джон Кийес
Актёры
Кэти Кэссиди, Уилльям Х.Мейси, Джон Патрик Джордан, Аллен МакКалло, Сари Арамбуло, Джереми Фейт, Скай Вокс Фуллер, Норико Сато, Майкл Джон Импрота, Майкл Эмери, Майк Файола, Оника Дей
Продолж.
92 мин.
Премьера
1 октября 2026 в России
Возраст
18+
Жанры
Фильм ужасов

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