Демон скорости

На борту скоростного поезда, несущегося без остановки, пробуждается зло. Единственная, кто может его остановить, — монахиня, утратившая веру. Ей предстоит провести ритуал экзорцизма над одержимым пассажиром, прежде чем тот отправит весь состав в Ад.
- Страна
- США
- Режиссёр
- Джон Кийес
- Актёры
- Кэти Кэссиди, Уилльям Х.Мейси, Джон Патрик Джордан, Аллен МакКалло, Сари Арамбуло, Джереми Фейт, Скай Вокс Фуллер, Норико Сато, Майкл Джон Импрота, Майкл Эмери, Майк Файола, Оника Дей
- Продолж.
- 92 мин.
- Премьера
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1 октября 2026 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Фильм ужасов