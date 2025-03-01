Творческую траекторию Дельфина невозможно предсказать или спрогнозировать. Каждый его актуальный релиз, очередная видео-работа и особенно новый концерт — это эксперимент. Прежде всего над самим собой, но неизбежно и над публикой. Вместе с музыкантом эволюционирует и его творческий метод. Лирика Дельфина стала более экспрессивной, а художественные образы — конкретнее. Звук приобрел дополнительную рельефность, местами достигая тактильного эффекта.

Дельфин готовит завораживающие интерпретации любимых слушателями композиций, изящно сведенные в единую сюжетную концепцию. Обжигающий звук и воспламеняющая лирика традиционно будут усилены эффектным световым шоу и мультимедийными визуализациями, дополняющими музыкальную стихию Дельфина.

Как в студии, так и на сцене — это команда перфекционистов, творческая энергия которых буквально преображает пространство вокруг. На предстоящем концерте у вас будет возможность испытать это на себе.