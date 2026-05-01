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Июнь 1944 года. Высадка в Нормандии, крупнейшая в истории морская десантная операция, уже подготовлена, и любая задержка грозит тем, что немецкая разведка раскроет планы союзников. Главному метеорологу Великобритании Джеймсу Стэггу предстоит убедить все командование союзных сил во главе с генералом Дуайтом Эйзенхауэром довериться его нестандартным методам и изменить планы операции. У ученых остается лишь 72 часа на точный прогноз сразу двух надвигающихся штормов, но от этого зависит судьба всего Западного фронта.

Страна
Великобритания, Франция
Режиссёр
Энтони Марас
Актёры
Эндрю Скотт, Брендан Фрейзер, Керри Кондон, Крис Мессина, Дэмиан Льюис, Тамсин Топольски, Джоджо Макари, Кон О'Нилл, Александер Хэнсон, Роберт Портал, Джошуа Хилл, Ричард Клотьер
Продолж.
100 мин.
Премьера
18 июня 2026 в России
Возраст
18+
Жанры
Исторический фильм, Триллер, Драма, Война