Любительское объединение «Творческая мастерская», художественный руководитель Любовь Синицына, исследует литературно-художественную тему Великой Отечественной войны и предлагает вниманию зрителей многолетний проект «Давайте помнить, чтобы жить!».
Концерт-ретроспектива не оставит равнодушным никого. Зрители «пройдут путь» от начала до конца с погружением в атмосферу 1941 — 1945 годов, где чувства людей переплетены военным временем с трагедией происходящего, любовью, юмором, надеждой и верой в лучшее.
Документальные кадры, хроника событий, стихи поэтов-фронтовиков, музыка композиторов и популярные песни военного времени создадут колорит концерта-ретроспективы «Давайте помнить, чтобы жить!»
Мероприятие пройдет в Большом зале Муниципального культурного центра и будет интересно широкому кругу зрителей.
- Возраст
- 12+