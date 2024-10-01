Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 07
Птн, 08
Сбт, 09
ЦБ USD 98.22 0.16 07/11
ЦБ EUR 105.71 -1.18 07/11
Нал. USD 97.50 / 97.47 07/11 15:00
Нал. EUR 104.80 / 105.57 07/11 15:00
Новости
Итоги года New
Публикации
От «Востока» до «Химволокна». Названия остановок в Рязани, которые пот...
Остановки общественного транспорта в Рязани сохраняют с...
Вчера 16:02
3 281
Что приготовить? Спросите Шефмаркет!
«Шефмаркет» запустил доставку в Рязани полтора месяца н...
25 октября 13:03
18 007
В Рязанском драмтеатре состоялась премьера спектакля «Зажги чайник»
Пьеса по-хорошему странная. Некоторые рязанцы уходили с...
23 октября 16:14
20 552
В Рязани прокуратура требует у господрядчика вернуть аванс в полмиллиа...
Второго сентября торжественно открылось реконструирован...
22 октября 15:14
24 014
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
Дангал
Кино

Дангал

Когда-то Махавир Сингх Пхогат был чемпионом Индии по борьбе. По причине бедности он был вынужден бросить спорт, но поклялся воспитать сына, который станет в будущем олимпийским чемпионом. Но вот досада — у них с женой родились четыре дочки. Отец сначала отчаялся, но потом, увидев, что подросшие девчонки поколачивают одноклассников, решил всё же сделать из них спортсменок.

Страна
Индия
Режиссёр
Нитеш Тивари
Актёры
Аамир Кхан, Фатима Сана Шейк, Санья Малхотра, Сакши Танвар, Апаршакти Хурана, Заира Васим, Сухани Бхатнагар, Ритвик Сахоре, Гириш Кулкарни, Виван Бхатена
Продолж.
161 мин.
Возраст
16+
Жанры
Байопик, Боевик, Драма

Еще в кино

Кино
Оглянись
Кино
Возвращение попугая Кеши
Кино
Диплодочек и волшебные миры
Кино
Право на лево
Кино
Заклятие. Реинкарнация отца
Кино
В баню!
Кино
Вечная зима
Кино
Бернард: Миссия Марс
Кино
Мой любимый двортерьер
Кино
Вампиры легкого поведения
Кино
TheatreHD: Эдвард Клюг. Кармина Бурана
Кино
Время жить