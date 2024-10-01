Когда-то Махавир Сингх Пхогат был чемпионом Индии по борьбе. По причине бедности он был вынужден бросить спорт, но поклялся воспитать сына, который станет в будущем олимпийским чемпионом. Но вот досада — у них с женой родились четыре дочки. Отец сначала отчаялся, но потом, увидев, что подросшие девчонки поколачивают одноклассников, решил всё же сделать из них спортсменок.