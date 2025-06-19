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Дандадан: Злой глаз. Фильм

Герои самого яркого и безбашенного аниме последних лет — «Дандадан» — врываются на большие экраны! Паранормальный дуэт из школьников Момо и Конспируна, которые противостоят ордам инопланетян и призраков, отправляются в самое масштабное приключение в своей жизни. В квартале горячих источников им предстоит раскрыть тайну Дзидзи, бывшего возлюбленного Момо, и его семьи. Местные жители явно что-то скрывают и пытаются всеми силами помешать друзьям в расследовании.

Режиссёр
Фуга Ямасиро, Абель Гонгора
Продолж.
93 мин.
Премьера
2025-06-19 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Мистика, Боевик, Научная фантастика, Аниме, Фэнтези, Комедия, Мультфильм

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