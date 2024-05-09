Даааааали!

Виртуозная фантазия о причудах гения Сальватора Дали от корифея кинематографических анекдотов Квентина Дюпье. Начинающей журналистке поручено взять интервью у великого и «ужасного» Дали. Знаменитый художник соглашается на встречу, которая раз за разом переносится из-за обстоятельств непреодолимой силы. Экстравагантный, капризный и самый дерзкий человек на земле увлекает молодую женщину в лабиринт нескончаемых сюрпризов…