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Кино

Даааааали!

Виртуозная фантазия о причудах гения Сальватора Дали от корифея кинематографических анекдотов Квентина Дюпье. Начинающей журналистке поручено взять интервью у великого и «ужасного» Дали. Знаменитый художник соглашается на встречу, которая раз за разом переносится из-за обстоятельств непреодолимой силы. Экстравагантный, капризный и самый дерзкий человек на земле увлекает молодую женщину в лабиринт нескончаемых сюрпризов…

Режиссёр
Кантен Дюпье
Актёры
Анаис Демустье, Эдуар Бер, Джонатан Коэн, Жиль Лелуш, Пио Мармаи, Дидье Фламан, Ромен Дюрис, Аньес Юстель, Жан-Мари Венлен, Мари Бюнель, Эрик Наггар, Катрин Шауб-Абкарян, Марк Фрез, Жером Ньель
Продолж.
77 мин.
Премьера
2024-05-09 00:00:00 в России
Возраст
16+
Жанры
Драма-комедия

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