Даааааали!

Виртуозная фантазия о причудах гения Сальватора Дали от корифея кинематографических анекдотов Квентина Дюпье. Начинающей журналистке поручено взять интервью у великого и «ужасного» Дали. Знаменитый художник соглашается на встречу, которая раз за разом переносится из-за обстоятельств непреодолимой силы. Экстравагантный, капризный и самый дерзкий человек на земле увлекает молодую женщину в лабиринт нескончаемых сюрпризов…
- Режиссёр
- Кантен Дюпье
- Актёры
- Анаис Демустье, Эдуар Бер, Джонатан Коэн, Жиль Лелуш, Пио Мармаи, Дидье Фламан, Ромен Дюрис, Аньес Юстель, Жан-Мари Венлен, Мари Бюнель, Эрик Наггар, Катрин Шауб-Абкарян, Марк Фрез, Жером Ньель
- Продолж.
- 77 мин.
- Премьера
-
2024-05-09 00:00:00 в России
- Возраст
- 16+
- Жанры
- Драма-комедия