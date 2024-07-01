Цирк. Мистическое шоу на воде! Шоу магии, воды, льда и света!

С первых секунд как существует мир Солнца и Луны, в нем уживаются добрые и злые силы! Мир меняется… противостояние вечно! Все, что когда-то существовало — ушло! И нет такого человека, кто бы помнил ушедшее! История становится мифом, миф легендой. Эта легенда берет свое начало в эпоху средневековья! Эта история вас потрясет! Накал страстей и сильнейших эмоций. Земля и Вселенная под угрозой! Тотальное Зло в секунде от своего триумфа. Двое любящих сердец не догадываются о своем страшном будущем. Ей, Принцессе из прошлого, перенесенной в наше время уготована участь стать жертвой, дающей Злу абсолютную власть. Ему предстоит миссия, пройдя через страшные и леденящие душу испытания, спасти свою любовь и все сущее во Вселенной.

Более 100 тонн светового, лазерного и фонтанного оборудования. Грандиозные спецэффекты, танцующие фонтаны. Невероятная, фантастическая световая и водная феерия! 140 тонн воды! Грандиознейшее лазерное шоу, где 9 лазерных установок создадут красивую геометрию и визуальный ряд прямо в воздухе. Танцующие фонтаны, раскрашенные разными цветами радуги, будут рисовать множество водных картин при помощи более 200 фонтанных форсунок. Цирковые артисты, трюки и полёты воздушных гимнастов, фигуристы. Яркие и красивейшие костюмы, восхищающие танцы, невероятной красоты музыка. Это драма, борьба, поединок Добра и Зла, полные накала и страстей.