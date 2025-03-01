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Cимфонические сюиты Metallica, Iron Maiden, Ghost, Nightwish: MetalliadA 120 минут
26 апреля в 16:00
Концерты

Cимфонические сюиты Metallica, Iron Maiden, Ghost, Nightwish: MetalliadA 120 минут

МКЦ

MetalliadA — сенсация года! — представляет концертную программу, в которых прозвучат лучшие сюиты и шедевры Metallica, Iron Maiden, Ghost и Nightwish.

Полноценный симфонический оркестр исполняет произведения «живьем», без «подкладов», «синхронов», фонограмм и прочих подобных атрибутов нашего времени. Мы не объявляем дресс-код, хотя и ожидаем зрителей в вечерних туалетах. Приходите за приятным удивлением и яркими эмоциями, ведь вас ждет захватывающее современное шоу от Симфонического оркестра «MetalliadA»!

Шоу рекомендовано к просмотру всей семьей или компанией друзей и музыкальных единомышленников.

Симфонический оркестр MetalliadA:

Художественный руководитель — Станислав Зализняк

Дирижеры — Филипп Буин и Александр Донской

Продолжительность вечернего концерта: 2 часа (2 отделения с антрактом)

Возраст
6+
Жанры
Рок