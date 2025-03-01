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Цифровой Цирк
13 апреля в 12:00
Театр

Цифровой Цирк

МКЦ

Шоу, действия которого происходит в удивительном Цифровом Цирке. Яркие персонажи, искрометный юмор, дрессированные животные. С каждым номером вы знакомитесь с новым героем: Кейном, Рагатой, Джексом и другими.

Вы отправитесь в захватывающее приключение по лабиринтам цирка. Ведущий постоянно придумывает для них забавные испытания. Многие из них опасны и их не стоит повторять. Юные зрители увидят схватку в лазерном поединке. Миллионы мыльных пузырей Иллюзионный аттракцион.

Вы не просто смотрите, а участвуете и помогаете главной героини найти выход в реальный мир. Удивительный Цифровой Цирк — это место, которым наслаждаются зрители всех возрастов.

После представления каждого ждет подарок — игрушка антистресс.

Возраст
0+