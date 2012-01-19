Что-то не так с Кевином

Отложив в сторону все личные и профессиональные амбиции, Ева посвящает жизнь рождению и воспитанию сына. Однако их отношения с самого начала оказываются крайне сложными. В пятнадцать лет Кевин совершает непоправимое, и Ева мучается сознанием ответственности и собственной вины. Достаточно ли она любила своего сына? Какова доля ее вины в происшедшем?..
- Страна
- Великобритания, США
- Режиссёр
- Линн Рэмзи
- Актёры
- Джон К.Райлли, Тильда Суинтон, Эзра Миллер, Шивон Феллон, Эшли Герасимович, Лесли Лайлс, Джаспер Ньюэлл, Рок Дьюэр, Алекс Манетт, Кеннет Франклин, Пол Диомеде, Джозеф Мелендес, Сюзетт Ганн, Урсула Паркер
- Продолж.
- 112 мин.
- Премьера
-
2012-01-19 00:00:00 в России
- Возраст
- 16+
- Жанры
- Триллер, Драма