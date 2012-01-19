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Что-то не так с Кевином

Отложив в сторону все личные и профессиональные амбиции, Ева посвящает жизнь рождению и воспитанию сына. Однако их отношения с самого начала оказываются крайне сложными. В пятнадцать лет Кевин совершает непоправимое, и Ева мучается сознанием ответственности и собственной вины. Достаточно ли она любила своего сына? Какова доля ее вины в происшедшем?..

Страна
Великобритания, США
Режиссёр
Линн Рэмзи
Актёры
Джон К.Райлли, Тильда Суинтон, Эзра Миллер, Шивон Феллон, Эшли Герасимович, Лесли Лайлс, Джаспер Ньюэлл, Рок Дьюэр, Алекс Манетт, Кеннет Франклин, Пол Диомеде, Джозеф Мелендес, Сюзетт Ганн, Урсула Паркер
Продолж.
112 мин.
Премьера
2012-01-19 00:00:00 в России
Возраст
16+
Жанры
Триллер, Драма